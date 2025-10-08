Logo SportMediaset
Mercato

Jordi Alba annuncia il ritiro a fine stagione

08 Ott 2025 - 09:27

Anche Jordi Alba, per anni colonna del Barcellona e della nazionale spagnola, sta per lasciare il calcio giocato. Il difensore dell'Inter Miami, 36 anni, ha annunciato la sua decisione di ritirarsi al termine della stagione di Major League Soccer con un post su Instagram. Sebbene avesse previsto di prolungare il suo contratto in Florida fino alla stagione 2027, Alba ha cambiato idea, seguendo l'esempio del compagno di squadra Sergio Busquets, che ha fatto sapere giorni fa di voler concludere l'attività agonistica. "E' arrivato il momento di concludere una fase importante della mia vita. Ho deciso di chiudere la mia carriera da calciatore professionista alla fine di questa stagione. Lo faccio con assoluta convinzione, soddisfazione e felicità". ha scritto sui social. Alba ha collezionato 93 presenze con la Spagna tra il 2011 e il 2023, vincendo gli Europei nel 2012 e la Nations League 2023, mentre con il Barca ha giocato undieic stagioni, vincendo sei volte la Liga, una Champions League e vari altri trofei.

