Juventus, idea Guerreiro del Bayern

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus starebbe valutando con attenzione il profilo di Raphael Guerreiro. Il terzino del Bayern Monaco andrà in scadenza al prossimo giugno ma non sembra intenzionato a rinnovare, visto che ormai è ai margini del progetto di Vincent Kompany. Il portoghese potrebbe essere una buona soluzione per sopperire alla mancanza di alternative e far respirare così Cambiaso. Duttile e di grande qualità, può agire sia da esterno a tutta fascia che da mezzala. I tedeschi potrebbero aprire alla cessione già nella finestra di gennaio per evitare di perderlo a zero sei mesi dopo.