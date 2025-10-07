Real Madrid, Rodrygo fa chiarezza: "Offerte? Resto qui"

In un'intervista rilasciata ad AS, Rodrygo ha fatto chiarezza sulla sua permanenza al Real Madrid: "Ci sono sempre delle offerte, ma tutte le volte ho fatto sapere al club che voglio continuare a crescere qui. Finché il Real mi vuole, sarò sempre qui. Se un giorno mi dicesse di cercare un'altra squadra, accetterei, ma finora non è successo". La scorsa stagione per il brasiliano è stata difficile e aveva contribuito ad alimentare voci di un suo possibile addio: "È stato un periodo complicato a livello personale. Sono rimasto a lungo senza parlare con nessuno e nessuno sapeva cosa stavo attraversando".