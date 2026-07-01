L'esordio contro l'Inter e subito la maglia azzurra: Juve, ecco chi è Jeff Ekhator

Forte di un mix atletico e tecnico che gli ha permesso di bruciare le tappe in azzurro dall'Under 19 fino all'esordio nella Nazionale maggiore con assist contro la Grecia sotto la gestione Baldini a soli 19 anni, il calciatore mantiene un forte legame con le proprie radici e con una famiglia numerosa e unita che lo sprona costantemente a "rimanere umile, di dare sempre il massimo anche se non gioco o lo faccio solo per 5 minuti".