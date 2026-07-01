L'esordio contro l'Inter e subito la maglia azzurra: Juve, ecco chi è Jeff Ekhator

Carriera, numeri e origini di Jeff Ekhator: dalle giovanili del Genoa alla parentesi Juventus fino all'esordio show in Nazionale.

01 Lug 2026 - 10:49
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Jeff Ekhator © italyphotopress

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Jeff Ekhator, attaccante classe 2006 appena acquistato dalla Juventus, è nato a Genova da genitori nigeriani e rappresenta una delle promesse più fulminee del calcio italiano grazie a un percorso che lo ha portato in pochissimo tempo dall'oratorio Don Bosco di Genova fino alla Nazionale maggiore, passando per la trafila del Genoa e il successivo trasferimento nel club bianconero.

Scoperto dal Grifone a soli otto anni, la giovane punta ha scalato i settori giovanili vincendo uno Scudetto Under 18 prima del debutto in Serie A a 17 anni contro l'Inter sotto la guida di Alberto Gilardino, collezionando poi 30 presenze e 3 reti nell'ultimo campionato, inclusa una splendida prodezza di tacco allo stadio Maradona.

Forte di un mix atletico e tecnico che gli ha permesso di bruciare le tappe in azzurro dall'Under 19 fino all'esordio nella Nazionale maggiore con assist contro la Grecia sotto la gestione Baldini a soli 19 anni, il calciatore mantiene un forte legame con le proprie radici e con una famiglia numerosa e unita che lo sprona costantemente a "rimanere umile, di dare sempre il massimo anche se non gioco o lo faccio solo per 5 minuti".

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