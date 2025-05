Italiano: "Rinnovo? É il gioco delle parti, presto metteremo tutto a posto"

"Oggi abbiamo continuato ancora sulla scia della partita di Firenze, abbiamo staccato la spina avendo forse la pancia piena. Non volevamo fare quella figura nel primo tempo, ma gli obiettivi li abbiamo raggiunti e ci può stare avere un'attenzione diversa". Vincenzo Italiano commenta così a Dazn la sconfitta contro il Genoa e parla anche del suo futuro, per cui il popolo di Bologna è un po' preoccupato: "La gente deve solo gioire per qualcosa di fantastico, stiamo discutendo con la società: è il gioco delle parti, presto mettere tutto a posto. Il presidente è un grande".