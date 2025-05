Napoli, AdL: "Conte? Se uno non sta bene deve cambiare"

"Conte resta? Ma sono domande da fare in un matrimonio? Se uno non sta bene in un ambiente, deve cambiare aria, come Spalletti. Con Conte c'è rispetto, grazie per lo scudetto dopo 2 anni. Al sud non è facile vincere 2 scudetti in 3 anni. Chi vivrà vedrà": così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al Tg1. "Conte lo inseguivo ormai da anni, quando ci eravamo incontrati alle Maldive si era instaurato un rapporto ottimo di conoscenza e rispetto - ha aggiunto - Rispetto allo scudetto con Spalletti questo è stato uno scudetto all'ultimo miglio. Non è vero che è stato un campionato più debole. Tutte le squadre si sono rinforzate".