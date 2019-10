Wanda Nara a Tiki Taka: "Icardi poteva andare al Milan"

MERCATO

Mauro Icardi sta entrando sempre più nel cuore dei tifosi del Paris Saint Germain a suon di gol ma il suo destino poteva anche non essere la Tour Eiffel. Lo ha rivelato Wanda Nara a Tiki Taka spiegando che "c'era la possibilità di portare Mauro al Milan. Personalmente sarebbe stata più comoda una scelta come questa, rimanendo a Milano, ma una squadra come il Psg è stata la migliore decisione per la sua carriera". "Quanto ti è mancata Inter-Juve?". E Icardi...

La moglie-procuratrice dell'attaccante argentino, ancora di proprietà dell'Inter, ha spiegato come "andare in Francia era la scelta più difficile per me. Sono appena arrivata qui da Parigi, domattina (stamattina, ndr) riparto, i miei figli sono a Parigi. Ma così è stato meglio per la carriera di Mauro".