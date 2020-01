"Vidal resta qui", il Barcellona gela l'Inter

Il sogno Arturo Vidal sembra sfumare definitivamente per Antonio Conte e per tutti i tifosi dell'Inter. Il centrocampista cileno negli ultimi giorni è stato al centro del mercato e sembrava molto vicino a trasferirsi a Milano, ma secondo Sport, quotidiano da sempre molto vicino alle vicende del Barcellona, il club blaugrana avrebbe comunicato al giocatore che a gennaio non sarà ceduto per l’importanza che riveste tutt’oggi all’interno della squadra.