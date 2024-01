Taremi Inter, la strada è tracciata: arriva a giugno, pronto un triennale 

MANOVRE NERAZZURRE

L'iraniano si avvia a essere un nuovo attaccante nerazzurro in estate: guadagnerà 3 mln a stagione

L'Inter si avvicina a grandi passi a Mehdi Taremi. Ad agosto poteva essere Milan, adesso la strada della Pinetina sembra tracciata: il bomber iraniano aveva comunque Milano nel destino. Con i nerazzurri, a caccia di un bomber per l'estate, il matrimonio è quasi scontato si faccia: l'accordo verbale è stato raggiunto sulla base di un biennale con opzione per un'ulteriore stagione da 3 milioni di euro come conferma il Corriere della Sera. Il 31enne, adesso impegnato in Coppa d'Asia, lascerà il Porto a giugno a parametro dopo ben quattro stagioni.

Vedi anche inter Inter, l'agente di Lautaro sul rinnovo: "Siamo tranquilli ma ancora l'accordo non c'è"

Possente, fisico, molto abile di testa, il classe 1992 è il classico attaccante da area di rigore. Lì dove risiedono stabilmente Thuram e Lautaro, quest'ultimo alle prese con un rinnovo non ancora in discesa come ammesso dallo stesso agente Alejandro Camano. Quasi scontato comunque affermare che il Toro e Taremi saranno compagni a partire dal ritiro di luglio: con gli intermediari in azione i dirigenti nerazzurri stanno ultimando, in queste settimane, i passi formali. Ossia quelli propedeutici per far sì che l'iraniano diventi il nuovo baluardo dell'attacco dei meneghini a partire dall'estate.

Vedi anche Serie A Conte vicino al rientro: Il Milan preme, Roma e Napoli ci provano e se Max se ne va...