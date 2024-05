Taremi a Milano fa prove di Inter: "È già innamorato della città"

© instagram

Prove di Inter e di Milano per Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano, il cui arrivo a luglio a parametro zero è già stato annunciato dai dirigenti nerazzurri, è stato in questi giorni nel capoluogo lombardo. "È già innamorato di Milano - ha detto l'intermediario dell'operazione Federico Pastorello, ritratto con lui in una foto sui social - Ci vediamo presto bomber". Taremi, che domenica giocherà l'ultima partita con il Porto in finale di Coppa di Portogallo contro lo Sporting Lisbona, ha raggiunto con l'Inter un accordo biennale, con opzione per il terzo anno, con un ingaggio vicino ai tre milioni.