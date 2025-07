Inter, Asllani è in partenza: la prima a muoversi è la Fiorentina

L'opera di ristrutturazione dell'Inter parte dal centrocampo e dopo che l'allarme Calhanoglu appare rientrato, uno degli indiziati principali a lasciare il nerazzurro resta Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese non rientra nei piani tecnici della società, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Società interessate non mancano, ma di offerte concrete nella sede nerazzurra non ne sono ancora arrivate. Per ora.