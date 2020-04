Suarez spaventa l'Inter: "Contento che il Barcellona voglia prendere Lautaro"

MERCATO

In Spagna continuano giornalmente ad aggiornarci sul tentativo di ingaggio da parte del Barcellona di Lautaro Martinez, ma mentre l'Inter e l'entourage del giocatore si affrettano a far sapere che il "Toro" non intende lasciare Milano, le parole di Luis Suarez spaventano i tifosi nerazzurri. "Lautaro è un giocatore che sta crescendo moltissimo in Italia. È un 'nove' che ha dei movimenti spettacolari e questo rispecchia il gran giocatore che è. Non è questione di essere compatibili ma di esser contento che il club voglia acquistare giocatori che vogliano aiutare a raggiungere lo stesso obiettivo", ha detto l'attaccante uruguaiano a Mundo Deportivo. Messi, il mondo Inter un po' ci crede

"Al di là di quella che può essere una sana concorrenza in squadra l'importante è remare tutti dalla stessa parte. Per cui giocatori che vengono a lottare per un posto o aiutare la squadra saranno sempre i benvenuti", ha aggiunto

Vedi anche inter Moratti: "Lautaro al Barcellona? No, Messi all'Inter: l'emergenza cambia tutto" Vero è che non sarà certo Suarez a far andare in porto o meno la trattativa per portare Martinez in Catalogna, ma di sicuro l'attaccante argentino è molto apprezzato al Barcellona. Così, per trattenerlo in Italia, l'Inter dovrà davvero fare un grande sforzo economico, adeguandogli un contratto che al momento non è all'altezza di un giocatore corteggiato da uno dei più grandi club d'Europa.