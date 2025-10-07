Atletico Madrid: Mateu Alemany nuovo direttore sportivo

Mateu Alemany è stato nominato direttore sportivo dell'Atletico Madrid. La nomina sembrerebbe essere una scelta personale di Carlos Bucero, direttore generale dell'Atletico con cui Alemany collaborerà a stretto contatto per la gestione della squadra maschile. Mateu Alemany vanta un'esperienza decennale nel calcio spagnolo, maturata fin dai primi anni '90 nel Maiorca, in cui ha ricoperto anche la carica di Presidente, e successivamente anche nel Valencia e nel Barcellona fino al 2023.