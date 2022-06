Salernitana, l'ad Milan: "Ederson? Parliamo con l'Inter, ma c'è anche l'Atalanta"

MANOVRE NERAZZURRE

Il centrocampista brasiliano ha molte pretendenti: "Vale più di 20 milioni di euro"

L'Inter piomba su Ederson della Salernitana. A confermare l'interesse dei nerazzurri per il centrocampista brasiliano è direttamente l'amministratore delegato dei campani, Maurizio Milan: "Stiamo dialogando con l'Inter - ha detto a Il Mattino -. C'è interesse da parte loro e c'è un'offerta tangibile dell'Atalanta. La volontà del calciatore sarà decisiva. La valutazione supera comunque i 20 milioni di euro. Ci potrebbe essere anche un club straniero in arrivo la prossima settimana".

Ederson, sbarcato in Serie A a gennaio, ci ha messo poco a conquistarsi una maglia da titolare nell'undici di Colantuono, diventando poi una pedina imprescindibile nella formazione guidata alla salvezza da Nicola. Per l'Inter sarebbe un'alternativa a Kristjan Asllani: non propriamente un vice Brozovic come l'albanese, ma certamente un altro giovane da inserire nelle rotazioni e con cui completare il reparto centrale. Il prezzo, naturalmente, è un ostacolo per i nerazzurri, anche se non è da escludere l'inserimento di contropartite tecniche, come ad esempio il rientrante Sebastiano Esposito, reduce da una buona stagione al Basilea.

