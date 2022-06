Inter: tutto fatto per i rinnovi di Inzaghi e Handanovic, spunta l'ipotesi Schouten

MANOVRE NERAZZURRE

Presto l'annuncio dei prolungamenti del portiere e del tecnico, l'olandese del Bologna tra i candidati al ruolo di vice-Brozovic

In attesa dei primi botti sul mercato in entrata, l'Inter mette a segno due conferme importanti: è tutto fatto per i rinnovi di Simone Inzaghi e di Samir Handanovic, che dovrebbero essere annunciati già nei prossimi giorni. Il tecnico, che ha perso il duello col Milan per lo scudetto, ma che ha portato a casa due trofei nel suo primo anno sulla panchina nerazzurra, prolungherà il proprio contratto fino al 2024 e vedrà ritoccato al rialzo il proprio ingaggio. Il portiere, invece, firmerà fino al 2023 e nella prossima stagione si giocherà il ruolo da titolare col nuovo arrivato Onana.

Nel frattempo, oltre a lavorare sugli esuberi e sull'arrivo di Paulo Dybala, gli uomini di mercato dell'Inter continuano la caccia al vice-Brozovic. Una delle piste più calde resta quella che porta a Kristjan Asllani dell'Empoli, ma nelle ultime ore si è fatto largo anche il nome di Jerdy Schouten. Secondo La Gazzetta dello Sport l'agente del giocatore sarà in Italia la prossima settimana e i nerazzurri sembrano pronti a fare un tentativo. L'olandese ha alle spalle tre stagioni di buon livello in Serie A e, rispetto all'albanese, può garantire maggiore esperienza. Naturalmente c'è da fare i conti con le richieste del Bologna, visto che ha un contratto in scadenza tra due anni e Saputo lo valuta attorno ai 15 milioni: per abbassare la parte cash non è da escludere che si possa ragionare su alcune contropartite, come Satriano ed Esposito, di rientro dopo le esperienze a Brest e Basilea, o Pinamonti, nel caso in cui Arnautovic dovesse salutare il capoluogo emiliano.

A giorni, in ogni caso, potrebbe andare in scena anche un summit di mercato tra la dirigenza e l'allenatore fresco di rinnovo, per fare il punto sulle strategie e delineare gli obiettivi futuri.