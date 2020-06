Riscatto Perisic, Flick spinge per il sì: "Conosciamo le sue qualità"

Uno splendido gol in tuffo di testa per convincere il Bayern Monaco a riscattarlo dall'Inter. Un assist ai nerazzurri sul fronte Ivan Perisic arriva dal tecnico dei tedeschi, Hansi Flick, dopo la vittoria contro l'Eintracht nella semifinale di Coppa di Germania. "Per quanto riguarda il suo futuro - ha spiegato il sostituto di Kovac -, tutti al Bayern siamo consapevoli delle qualità di Ivan che come ho detto ha dimostrato un’altra volta in campo”.