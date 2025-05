Presidente Marsiglia: "Luis Henrique via per ragioni di bilancio, trattative con l'Inter ma non solo"

"Il nostro obiettivo è vendere Luis Henrique prima del 30 giugno per motivi di bilancio". Il presidente dell'Olympique Marsiglia Pablo Longoria conferma l'addio dell'esterno brasiliano classe 2001 a fine stagione, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno 2028. L'Inter si è già mossa in anticipo, trovando un accordo con il giocatore sulla base di un contratto quinquennale da 2,2 milioni di euro a salire. Ma l'intesa con il club francese non è stata ancora raggiunta, la forbice tra domanda e offerta è ancora ampia: 30 milioni la cifra richiesta, 20 milioni quella che il club nerazzurro è disposto a mettere sul piatto della bilancia, magari con l'aggiunta di qualche bonus per provare a chiudere. Ma l'Inter deve vedersela con un'agguerrita concorrenza, come conferma lo stesso Longoria. "Trattative con l'Inter? Non solo con questo club, ci sono discussioni in corso con diversi club. Il Mondiale per Club ha cambiato radicalmente i contratti. Si vede che il mercato si anticipa molto", ha detto nella conferenza stampa di fine stagione, che per il Marsiglia ci è chiusa con un secondo posto in Ligue 1 che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Sulle tracce di Luis Henrique ci sarebbe anche la Juve, che già in estate aveva mostrato interesse per il giocatore, e qualche club di Premier League. "Sono orgoglioso che Luis Henrique abbia attirato l'attenzione di diversi top club europei, perché è qualcosa che gli avevo promesso prima del suo arrivo", ha concluso.