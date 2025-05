Il Marsiglia dice no a Jonathan David: "Non faremo follie per lui"

Jonathan David non andrà quasi certamente all'Olympique Marsiglia. Pronto a concludere l'esperienza al Lille, l'attaccante canadese sembra fuori portata come spiegato dal direttore sportivo dei marsigliesi Medhi Benatia in un'intervista a RMC Sport: "Se proveremo a prenderlo? No, assolutamente no. L’ultima volta che abbiamo parlato di David è stato a gennaio. Cercavamo un attaccante. Ho chiesto al suo agente se il Lille fosse disposto a trattare, e avremmo potuto parlarne. Quando ho visto le richieste a livello di stipendio, ho capito che non era un giocatore per noi. Rispetteremo il modello economico, non faremo follie. Se dobbiamo fare un grande investimento su un giocatore capace di segnare 20 gol a stagione, lo faremo. Ma non possiamo permetterci di acquistare 5 giocatori da 30 milioni di euro".