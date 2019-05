Paratici e Ausilio a Londra per... Icardi: la Juve torna su Maurito

03/05/2019

La Juve torna alla carica: Icardi è sempre nei pensieri di Paratici, lo era l'estate scorsa prima del colpo Ronaldo e lo è ancora adesso, tanto più ora che il divorzio tra l'argentino e l'Inter è ipotesi plausibile. E così, ecco l'indiscrezione di oggi, rilanciata dall'edizione torinese del Corsera: il responsabile del mercato bianconero, Fabio Paratici, e il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio si sarebbero visti a Londra (in occasione della trasferta di lavoro utile per assistere alla semifinale di Champions tra Tottenham e Ajax) per discutere proprio del possibile affare.



I termini dello stesso, bene o male, restano i soliti dal punto di vista economico (i nerazzurri valutano Icardi almeno 80 milioni, i bianconeri non più di 60), la novità secondo l'edizione piemontese del Corriere sarebbe invece l'uscita di scena di Dybala. Sia come sia, l'interesse c'è e le basi per una trattativa esistono: questioni tecniche, ambientali, economiche e personali portano verso una possibile uscita di Icardi dall'Inter ma... Ma difficilmente l'incontro londinese può essere stato quello decisivo e risolutivo se non altro perché al tavolo mancava Beppe Marotta, il plenipotenziario del mercato interista, il solo che ha la delega di Suning per dire sì o no. Senza scordare poi un altro particolare, sempre se vogliamo riconducibile all'ad nerazzurro: anche per Icardi molto dipenderà dal futuro della panchina interista. E finché non sarà chiaro se Spalletti resta o meno, di definitivo non può esserci proprio nulla.