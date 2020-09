Ora è fatta per davvero: Vidal è dell'Inter

TUTTO FATTO

Dopo diversi giorni di trattative Arturo Vidal si è liberato dal Barcellona e ora è pronto a volare a MIlano per abbracciare l'Inter. La fumata bianca è arrivata nella notte e il centrocampista si legherà ai nerazzurri per due anni con un contratto di circa 6 milioni di euro a stagione più bonus. Nelle prossime ore è atteso in città per le visite e firma, poi si metterà a disposizione del suo nuovo mister.

Conte può sorridere perché da Barcellona si è sbloccata la situazione Vidal con il cileno che, dopo giorni di battaglia, ha ottenuto la rescissione del contratto. Un'ottima notiza per l'Inter che da qualche settimana aveva già l'accordo totale per un biennale con opzione per il terzo. Il Guerriero finalmente può riabbracciare il suo generale Conte.