Occasione Inter: Raspadori può arrivare a gennaio

Ritorno di fiamma tra l'Inter e Giacomo Raspadori. Beppe Marotta, dopo averlo corteggiato in estate, è tornato alla carica e sembrano esserci tutte le premesse per il trasferimento a gennaio dell'attaccante dal Sassuolo ai nerazzurri. Dopo un incredibile finale della scorsa stagione, il nuovo campionato non è iniziato nel migliore dei modi per il classe 2000 che con il nuovo tecnico Dionisi ha fatto fatica a trovare spazio.