Napoli, De Laurentiis: "Non compro Icardi"

11/06/2019

Siamo appena all'inizio del calciomercato e ad ogni parola va data la giusta importanza ma il messaggio lanciato da Aurelio De Laurentiis all' Inter è molto chiaro: "Io non compro Mauro Icardi" . Incalzato da un cronista, il presidente del Napoli (squadra a cui è stato accostato l'argentino assieme a Juventus e Atletico Madrid) ha negato ripetutamente l'interesse ad acquistare l'attaccante che, tra l'altro, non sembra intenzionato a lasciare il club nerazzurro .

Vista la richiesta nerazzurra di 60-70 milioni di euro, si era parlato di un possibile scambio con Lorenzo Insigne (che una settimana fa comunque aveva dichiarato di voler restare) ma De Laurentiis ha negato tutto. In compenso, spiraglio aperto per James Rodriguez e Lozano, non tanto nella parola usata da ADL ("Vediamo") quanto nella mancata voglia di smentire con forza le piste come successo per Icardi.



Per quanto riguarda il colombiano, la richiesta del Real Madrid è di 40 milioni di euro anche se si proverà a lavorare su un prestito con obbligo di riscatto. Certo servirà uno sforzo del giocatore per abbassare lo stipendio di 6 milioni netti all'anno, la grande stima di Ancelotti e un posto da titolare potrebbero essere una chiave decisiva in tal senso.



Infine la questione Lozano, valutato 40 milioni dal Psv Eindhoven: al messicano offerto un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione.