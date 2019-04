Mourinho, nostalgia Inter: lo Special One si è offerto a Moratti

06/04/2019

A volte ritornano. Ma anche no. A nove anni dal Triplete, José Mourinho ha nostalgia dell'Inter e, stando a Tuttosport, si sarebbe offerto a Zhang tramite l'intermediazione dell'ex presidente Massimo Moratti e di Marco Tronchetti Provera , da sempre grandi estimatori del tecnico. La risposta dell'attuale dirigenza nerazzurra però sarebbe stata piuttosto fredda. Soprattutto quella di Marotta , che, in caso di separazione da Spalletti, vorrebbe puntare tutto su Antonio Conte .

Dopo tre anni insieme alla Juve, del resto, Marotta conosce bene Conte e ritiene che l'ex tecnico del Chelsea sia l'uomo giusto per risollevare le sorti nerazzurre e creare un gruppo vincente. Una linea condivisa anche da Zhang, che avrebbe deciso di concedere al'Ad carta bianca su tutta la linea. Tecnico compreso.



Amarcord respinto, dunque, in casa Inter. Al momento l'opzione Mourinho non sembra all'ordine del giorno per il club nerazzurro. Né ora, né a fine stagione. Per buona pace dei tanti tifosi che rimpiangono lo Special One e vorrebbero vederlo di nuovo sulla panchina dell'Inter.