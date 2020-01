Mourinho: "Eriksen ha tre opzioni: una di queste la partenza a gennaio"

OBIETTIVO INTER

Sì, Eriksen può lasciare il Tottenham già a gennaio: non si tratta di una indiscrezione giornalistica ma di una ammissione di Josè Mourinho. Il tecnico del Tottenham, intervenendo in conferenza stampa a due giorni dal match di Fa Cup contro il Middlesbrough, ha dapprima cercato di glissare sull'argomento ("Adesso non so se se ne andrà via a gennaio") ma poi, in merito al futuro del danese che è prepotentemente finito nel mirino dell'Inter (il suo contratto con gli Spurs scade a giugno) ha aggiunto: "Ad oggi ha tre opzioni. può trovare un accordo con un club per la fine della stagione, mentre un'altra opzione per lui è andarsene a gennaio. La terza possibilità è che rimanga".

Gli Spurs, che hanno invano provato ad offrire a Eriksen un rinnovo contrattuale faraonico, vedrebbero ovviamente di buon occhio (a questo punto) una sua cessione in questa sessione di mercato, evitando così di perdere il giocatore a parametro zero. Chiaramente, in una situazione del genere, il costo del cartellino è ben lontano dal reale valore del danese: i 20 milioni di cui hanno parlato i tabloid inglesi (non pochi, in assoluto, per un giocatore in scadenza di contratto) sono solo in apparenza tanti per un giocatore del livello di Eriksen, anche perché ciò che i possibili acquirenti non sborserebbero a giugno al Tottenham come costo del cartellino dovrebbero invece versarlo come commissioni (più o meno) ai suoi agenti.

Detto questo, i club interessati sono ovviamente molti (il Real in primis, ma anche il Psg e la Juve stessa) ma l'Inter c'è: Marotta ha fiutato il colpo da tempo, tessendo la sua rete di contatti con l'entourage del giocatore nei mesi scorsi. L'obiettivo era provare a "prenotare" il giocatore per il prossimo luglio, ma a questo punto non si può escludere una immediata accelerazione.