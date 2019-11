Mertens prepara le valigie: già avviati contatti con l'Inter

napoli

L'ammutinamento in casa Napoli potrebbe continuare anche a gennaio quando il mercato sarà aperto. Alcuni calciatori si stanno già guardando in giro e tra questi c'è anche Dries Mertens. Il belga è un idolo dei tifosi, ma il suo rapporto con Aurelio De Laurentiis non è più idilliaco. I due sono lontanissimi sull'accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno e il presidente partenopeo non l'ha mai nascosto.

Trovare l'intesa sembra impossibile viste le richieste economiche del numero 14 così le strade di Mertens e del Napoli sono destinate a dividersi. A gennaio o a giugno quando l'attaccante sarà svincolato. E qui entra in gioco l'Inter. Marotta ha promesso rinforzi a Conte e uno di questi potrebbe essere proprio il folletto belga. Per ora c'è stato solo qualche contatto, ma c'è già chi parla di accordo trovato. L'affare ha tutte le caratteristiche per andare in porto, restano da capire le tempistiche. De Laurentiis potrebbe anche decidere di non liberarlo a gennaio per poi perderlo a parametro zero a giugno. Intanto Mertens ha in testa l'Inter.