Mercato, Messi spegne le voci sul futuro: "Inter? Newell's? Solo fake news"

THE END

Non ci sarà l'Inter nel futuro di Lionel Messi, e nemmeno il ritorno in Argentina al Newell's Old Boys. Dopo giorni sogni, smentite e voci rilanciate dal Sudamerica, è stato la stessa Pulce a tuonare con chiarezza la propria posizione: "Sono solo fake news". Messi su Instagram ha etichettato come inventate le voci di trattative con i nerazzurri: "Meno male che nessuno ci crede". Come anticipato da Ariedo Braida, il suo futuro sarà sempre al Barcellona.

Per mezzo di una storia Instagram, il fuoriclasse del Barcellona e della nazionale argentina Lionel Messi ha smentito categoricamente tanto l'indiscrezione che lo vorrebbe in procinto di trasferirsi all'Inter (in compagnia di Thiago Alcantara) nella prossima sessione di calciomercato, quanto quella di aver pagato la maxi-cauzione per liberare Ronaldinho, recentemente arrestato in Paraguay ed attualmente ai domiciliari in un albergo di Asuncion.