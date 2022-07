Mercato Inter: Skriniar-Psg, a 70 mln si chiude. United su De Vrij

MERCATO INTER LIVE

TEMPO REALE

Proseguono i contatti tra il club nerazzurro e i francesi per lo slovacco. Ten Hag vuole l'olandese

ONANA-LUKAKU, VACANZA E ALLENAMENTO INSIEME IN SARDEGNA

Il 6 luglio l'Inter si ritroverà ad Appiano Gentile, nel frattempo Romelu Lukaku e André Onana si preparano assieme in Sardegna. L'attaccante belga e il portiere camerunese, nuovi acquisti nerazzurri, vogliono farsi trovare pronti per il ritiro e sfruttano gli ultimi giorni di vacanza per allenarsi e iniziare a conoscersi meglio.

© instagram

SKRINIAR-PSG, ACCORDO TOTALE. I FRANCESI ALZANO L'OFFERTA PER L'INTER

Accordo totale tra Skriniar e il Psg. Quattro anni più opzione per il quinto. Base a 7,5 milioni che diventano 8 con bonus facilmente raggiungibili. E fino a 9 con bonus più complicati, su tutti vittoria della Champions League da parte del Psg. I francesi sono pronti a fare l'ultima e decisiva offerta alzando il cash e avvicinandosi ai 70 milioni di euro senza contropartita. Potrebbero essere 67-68 più bonus. Nelle prossime ore l'offerta sarà recapitata a Inter.

MHKITARYAN: "NON VEDO L'ORA DI INIZIARE", FORZA INTER"

"Ciao Inter fans, non vedo l’ora di iniziare con voi. Forza Inter". Queste le prime parole da nerazzurro di Mkhitaryan affidate al profilo Instagram del club nerazzurro.

L'INTER UFFICIALIZZA MKHITARYAN

Henrikh Mkhitaryan è un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha ufficializzato l'arrivo dell'armeno, il primo nella storia del club. "Il viaggio di Henrikh si arricchisce di un'altra tappa. A tinte nerazzurre, con il richiamo dell'Armenia, che ricorda le origini di un altro grande ex interista, Youri Djorkaeff. Benvenuto, Henrikh!".

Il MANCHESTER UNITED SU DE VRIJ

Quasi certa la partenza di Skriniar ma è in dubbio anche la posizione di De Vrij, in scadenza a giugno 2023: per l'olandese si è rifatto sotto il Manchester United di Ten Hag.



MKHITARYAN SALUTA LA ROMA DOPO L'UFFICIALITA' ALL'INTER

"Cari giallorossi, la Roma è un club davvero unico. Dal giorno in cui sono arrivato fino alla finale di Conference League e oltre, il vostro supporto è stato eccezionale e ne andrò sempre molto fiero". Henrikh Mkhitaryan saluta la Roma a poche ore dal trasferimento all'Inter. "Voglio ringraziare tutte le persone che lavorano nel club per il rapporto speciale costruito insieme in questi anni. Un enorme grazie al nostro staff tecnico e in particolare al mister Mourinho per la sua fiducia e attenzione nei miei confronti e per le straordinarie motivazioni che mi ha dato come giocatore - ha scritto l'armeno sui social - Ho dato tutto me stesso per la Roma dentro e fuori dal campo".

VIDAL, ECCO L'OFFERTA DEL BOCA JUNIORS

Il Boca Juniors fa sul serio per Vidal, nella lista dei partenti dall'Inter previa buonuscita. Come riferisce Tuttosport, l'offerta al centrocampista cileno da parte del club argentino è di un generoso contratto fino al 31 dicembre del 2023 con opzione per prolungare l'intesa per altri 18 mesi.

L'INTER ANNUNCIA ONANA

ONANA ORA E' UFFICIALE

Andrè Onana è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Secondo quanto si apprende dal sito della Lega Serie A, i nerazzurri hanno infatti depositato in lega l'accordo con l'ex portiere dell'Ajax.

ANNUNCIATO MKHITARYAN

Ora è ufficiale: Henrikh Mkhitaryan è un nuovo calciatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha infatti depositato in Lega il contratto dell'ex giallorosso. Il centrocampista armeno arriva alla corte di Inzaghi da svincolato.

PINAMONTI CHIAVE PER BREMER?

L'Inter è pronta a sferrare l'assalto per Bremer, con cui c'è un accordo dallo scorso gennaio. L'affare - riferisce il Corriere dello Sport - potrebbe sbloccarsi anche indipendentemente dalla cessione di Skriniar. La chiave potrebbe essere Pinamonti, nel mirino di Atalanta e Monza.

LUKAKU IL 10 LUGLIO GIA' ALLA PINETINA?

Dopo l'ufficialità del suo ritorno all'Inter Romelu Lukaku è tornato in vacanza in Sardegna. L'attaccante belga si è ridotto le ferie e potrebbe essere a Milano già il 9 luglio per essere alla Pinetina il 10.

ASLLANI: "ESSERE ALL'INTER EMOZIONE UNICA"

"È un'emozione bellissima, ho vent'anni e indossare questa maglia per me è un'emozione unica. Non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione, cercherò di dare il massimo". Sono le prime parole da giocatore dell'Inter di Kristjan Asllani, intervistato da Inter Tv dopo la firma. "Non l'avrei mai immaginato, sono partito dall'Albania quando avevo 2 anni e sono arrivato in Italia. Ho fatto tutta la scuola qua, ho iniziato a giocare a calcio in Italia e non mi sarei mai immaginato questo - ha proseguito Asllani - Non so a chi mi ispiravo, ma è vero che non mi staccavo mai dal pallone, adesso ho la fortuna di poter giocare con Brozovic che è un mediano fortissimo. A San Siro è arrivato il mio primo gol ed ero molto felice, ma adesso forse lo sono ancora di più. Messaggio per i tifosi? Io sono pronto e ai tifosi chiedo solamente di supportarci il più possibile".