Mercato Inter: risolto il contratto con Sanchez, il cileno verso il Marsiglia

MERCATO INTER LIVE

TEMPO REALE

L'agente del cileno vedrà la dirigenza nerazzurra per la risuoluzione, poi la Ligue 1. Per difensore ed esterno non si andrà oltre il 12 agosto

INTESA TROVATA: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO TRA L'INTER E SANCHEZ

Alexis Sanchez e l'Inter si separano. In giornata è infatti stata travata l'intesa per la risoluzione del contratto. Il cileno si prepara ora a dire si al Marsiglia. Dall'Inter tuttavia, non arrivano conferme circa l'accordo sulla risoluzione.

IL PISA IN CORSA PER SALCEDO

La squadra toscana ha confermato l'interesse per Eddie Salcedo, giovane classe 2001 di proprietà nerazzurra. Il Pisa è al lavoro per trovare una pedina in grado di sostituire Lorenzo Lucca (appena approdato all'Ajax). Il presidente Corrado ha ammesso che Salcedo è uno dei profili seguiti in quel ruolo.

SASSUOLO SU PINAMONTI E CASADEI: LA CHIAVE E' LA RECOMPRA

Ceduto Gianluca Scamacca al West Ham e perso Lorenzo Lucca, trasferitosi all'Ajax, il Sassuolo è piombato con forza su Andrea Pinamonti ma non solo. Gli emiliani vorrebbero infatti la doppietta nerazzurra con Cesare Casadei e per convincere l'Inter sarebbero disposti a inserire in entrambi i casi il diritto di recompra, a cui i nerazzurri tengono particolarmente.

L'AGENTE DI SANCHEZ: "ALTRI DUE ANNI AD ALTO LIVELLO"

L'agente di Alexis Sanchez, Fernando Felicevich, ha fatto il punto sulla situazione dell'attaccante dell'Inter. "Sanchez è un animale competitivo, vuole continuare ai massimi livelli. Il suo desiderio è lottare per vincere altri titoli. Ha davanti a sé ancora un paio di anni ad alto livello. Un suo ritorno alla Universidad de Chile? Lo vedo difficile", ha detto a La Tercera.

SANCHEZ-MARSIGLIA, ACCORDO TROVATO

Secondo i media cileni, Sanchez ha trovato un accordo con il Marsiglia: biennale da 3 milioni di euro a stagione, stipendio molto inferiore a quello attualmente percepito all'Inter perché l'attaccante sarebbe più che altro interessato a giocare titolare in un club che disputa la Champions League. Tutto diverrà ufficiale appena l'Olympique cederà uno o due attaccanti anche se non è escluso che, visto l'inizio imminente della Ligue 1, venga prima tesserato Sanchez per poi procedere alle uscite. Ovviamente prima servirà un accordo tra cileno e Inter sulla buonuscita per risolvere in anticipo il contratto in scadenza 30 giugno 2023: costerà al club 7-8 milioni tra incentivo all’uscita e stipendi accantonati ma anche in questo caso la fumata bianca sembra davvero vicina con l'agente Felicevich che nelle prossime ore incontrerà la dirigenza nerazzurra.

SKRINIAR E DUMFRIES VIA? NON OLTRE IL 12 AGOSTO

L'Inter, per motivi di opportunità e per proteggere il lavoro di Inzaghi, ha posto una sorta di deadline sulle eventuali uscite di Skriniar (Psg sullo sfondo) e Dumfries (cercato da Chelsea e Manchester United): saranno ceduti solo alle condizioni imposte dal club, quindi minimo 70 milioni per il difensore e minimo 50 per l'esterno, e comunque non oltre il 12 agosto. Il giorno seguente i nerazzurri debutteranno in campionato contro il Lecce e non vogliono privare l'allenatore di pedine decisive a stagione ufficiale già iniziata. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

CHELSEA-DUMFRIES? ALTERNATIVE ODRIOZOLA E SINGO

Continua il braccio di ferro tra Inter e Chelsea: come rivela The Athletic, si combatte su più fronti. I londinesi infatti non hanno mostrato un concreto interesse solo per Casadei, ma anche per Denzel Dumfries. L'olandese è il prescelto per rinforzare la fascia dei blues, che però dovranno sborsare almeno 35-40 milioni per assicurarsi il cartellino del giocatore. Marotta potrebbe cedere davanti alla giusta offerta, considerando i rallentamenti sull'asse PSG-Skriniar. Con questa cessione il club sistemerebbe il bilancio, per poi gettarsi sul sostituto dell'olandese: in pole position Odriozola (di proprietà Real Madrid, ma al margine del progetto di Carlo Ancelotti) e Singo (servirà convincere il Toro e soprattutto Ivan Juric).

INTER, PER CASADEI SERVONO ALMENO 15 MILIONI. E NON SOLO

Chelsea in pressing su Cesare Casadei, gioiello della Primavera ma la prima offerta di 8 milioni è stata rispedita al mittente. Il club nerazzurro valuta il giocatore sui 15 milioni di euro e sotto quella cifra non si tratta. Come riferisce il 'Corriere dello Sport', l'Inter vorrebbe vendere il centrocampista classe 2003 a una squadra italiana per monetizzare la sua partenza nel prossimo bilancio e al tempo stesso conservare il diritto di recompra, nel 2024, a una cifra prestabilita.

UFFICIALE, PIROLA IN PRESTITO ALLA SALERNITANA

Tanti giovani in partenza dall'Inter: l'ultimo ad aggiungersi alla lista è Lorenzo Pirola. Il difensore classe 2002, dopo una stagione promettente al Monza, passa in prestito alla Salernitana. Prevista opzione di riscatto con contropzione per l'Inter. L'ufficialità è stata annunciata dal club granata: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Inter per il trasferimento a titolo temporaneo di un anno con opzione e contro-opzione del difensore classe ’02 Lorenzo Pirola".