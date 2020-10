Inter: niente accordo col Cagliari, Nainggolan resta. Via Joao Mario e Asamoah

MERCATO INTER

Fumata nera tra Inter e Cagliari per Radja Nainggolan. Dopo quasi due mesi di botta e risposta, nell'ultima giornata di trattative i due club non hanno trovato l'accordo per il passaggio ai sardi del belga che rimane quindi a disposizione di Antonio Conte. Nulla da fare, in entrata, anche per Victor Moses, l'esterno destro che il tecnico salentino aveva espressamente chiesto alla dirigenza come colpo last minute: il Chelsea non ha accettato la proposta di prestito con diritto avanzata da Ausilio e Marotta. Il mercato in entrata dei nerazzurri si è dunque chiuso con l'arrivo in prestito dal Parma di Matteo Darmian. Joao Mario lascia l'Inter e va allo Sporting Lisbona in prestito secco con ingaggio pagato completamente dai portoghesi, mentre Asamoah ha rescisso il contratto e può cercare ora una nuova sistemazione da svincolato.

LA CRONACA DELLA GIORNATA



18:50 SALTATO IL PASSAGGIO DI NAINGGOLAN AL CAGLIARI

Sembra ormai del tutto naufragata la trattativa che avrebbe dovuto portare Radja Nainggolan al Cagliari. L'Inter e il club sardo non hanno trovato l'accordo né sul cartellino né sulle eventuali contropartite. Il centrocampista belga dovrebbe a questo punto rimanere a disposizione di Conte.

18:19 FUMATA BIANCA LONTANA PER MOSES

Ancora molto in salita la pista che porta a Moses. Inter e Chelsea non riescono a trovare l'accordo con i londinesi che sono disposti a farlo partire solamente in prestito secco oneroso. I nerazzurri non sembrano intenzionati ad accettare queste condizioni.

17:54 ASAMOAH HA RESCISSO

Asamoah non è più un giocatore dell'Inter. L'agente del ghanese ha trovato l'accordo con l'Inter per la risoluzione.

16:35 UFFICIALE: LORENZO PIROLA AL MONZA

Lorenzo Pirola passa ufficialmente dall'Inter al Monza, in prestito per un anno. Ecco il comunicato del club brianzolo: Difensore mancino giovane e molto promettente: ecco Lorenzo Pirola, che arriva dall'Inter a titolo temporaneo annuale. Nato in Brianza, a Carate, il 20 febbraio 2002, il 13esimo colpo del nuovo Monza è approdato in nerazzurro a 15 anni, vincendo il Campionato prima con l'Under 16 e poi con l'Under 17, con cui ha conquistato anche la Supercoppa Italiana. Il 16 luglio scorso si è meritato il debutto in Serie A a 18 anni, giocando 11 minuti in Spal-Inter 0-4. Nelle Nazionali giovanili, con cui ha scalato in fretta le tappe, ha giocato da protagonista con l'Under 17 un Mondiale e un Europeo, chiuso al secondo posto nel 2019. Nell'Under 18 azzurra ha collezionato poi 7 presenze. Benvenuto Lorenzo!

15:20 JOAO MARIO ALLO SPORTING

Tutto fatto per il ritorno in patria di Joao Mario. Il centrocampista portoghese sarà un nuovo giocatore dello Sporting Lisbona. Joao Mario aveva rifiutato l'offerta del Torino.

14:20 AGENTE DI NAINGGOLAN IN SEDE

L'agente di Nainggolan, Alessandro Beltrami, è nella sede dell'Inter. C'è da sbloccare la trattativa con il Cagliari, con cui l'Inter non ha ancora trovato l'accordo.



14:01 PIROLA AL MONZA

Il difensore Lorenzo Pirola, classe 2002, si trasferisce al Monza in prestito secco fino a fine stagione.



13:00 ANCORA FASE DI STALLO PER NAINGGOLAN AL CAGLIARI

E' ancora fase di stallo per Nainggolan: il Cagliari non ha ancora trovato l'accordo con l‘Inter per il trasferimento del belga. Il centrocampista ha già un accordo con i rossoblù, ma non c’è ancora l’intesa tra le società.

12:40 L'AGENTE DI JOAO MARIO IN SEDE

Federico Pastorello, agente di Joao Mario, è stato nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione. Si lavora al trasferimento in prestito del portoghese allo Sporting Lisbona.



12:00 UFFICIALE L'ARRIVO DI DARMIAN

Matteo Darmian è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore italiano, classe 1989, si trasferisce in nerazzurro dal Parma a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in trasferimento definitivo. Lo ha reso noto la stessa società nerazzurra, con una nota sul proprio sito ufficiale. L'obbligo di riscatto scatterà "al raggiungimento di determinate condizioni", ha aggiunto il Parma annunciando la cessione.

11.00 RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER ASAMOAH

Risoluzione contrattuale con buonuscita per Asamoah, nel mirino della Sampdoria, che gli ha offerto un contratto biennale.