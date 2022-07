Mercato Inter: la priorità è il rinnovo di Skriniar, per Milenkovic serve l'ok di Zhang

MERCATO INTER LIVE

TEMPO REALE

Marotta e Ausilio pronti a fissare un summit con la Fiorentina per il centrale viola

PIROLA, RINNOVO E POI SALERNITANA

Lorenzo Pirola è atteso in sede per firmare il nuovo accordo fino al 2027 e poi trasferirsi alla Salernitana, con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-opzione per i nerazzurri. Lo riporta TuttoSport.

IL PSG LONTANO, L'INTER ORA VUOLE IL RINNOVO CON SKRINIAR

La volontà di Skriniar, oggi come ieri, è quella di restare nerazzurro. Lo slovacco, per il quale si è decisamente raffreddata la pista Psg, aveva preso in considerazione l'ipotesi parigina senza tuttavia mai nascondere a chi gli è più vicino, innanzitutto i compagni di squadra, il desiderio di continuare a vestire la maglia dell'Inter. Ora, sfumato l'intreccio con Bremer, la dirigenza nerazzurra è pronta a trattenere lo slovacco che ha già da tempo detto sì all’opzione rinnovo che sarà con cifre “alla Lautaro ” (6 milioni a stagione) fino al 2027. Solo un'offerta monstre di qualche altro club (si parla di cifre non inferiori agli 80 milioni) potrebbero cambiare la situazione.

INZAGHI SPINGE PER MILENKOVIC, MAROTTA PROVA A CONVINCERE ZHANG

La priorità resta sempre quella di trovare il modo per coprire numericamente il buco lasciato dall'addio di Ranocchia: ma la caccia al centrale difensivo è tutt'altro che semplice, questo per i noti problemi finanziari nerazzurri e la volontà della proprietà di fare solo operazioni in entrata a fronte di nuove uscite. Se tuttavia il management nerazzurro riuscirà ad ottenere dal presidente Zhang la possibilità di anticipare un ingresso, con una operazione non contestuale a una cessione, è possibile che in tempi brevi Marotta e Ausilio possano fissare un summit per Nikola Milenkovic, centrale della Fiorentina in scadenza al 30 giugno 2023. Il giocatore in sede di rinnovo ha strappato una promessa sulla cessione quest’estate e l’Inter resta alla finestra, già pronta a incontrare il suo agente. I Viola, al di là dei tentativi di trattenere il giocatore, chiedono almeno 15 milioni. Non è come detto da escludere che all’inizio della prossima settimana possa esserci un incontro con l’agente del difensore Fali Ramadani, l’uomo che più spinge per questa soluzione, ma come detto è chiaro che per chiudere in tempi brevi servirà uno sforzo della società.

BARONE: "VORREMMO TENERE MILENKOVIC"

Il dg della Fiorentna, Joe Barone, spera che Milenkovic non lasci i viola. "Io e Rocco (Commisso, ndr) vogliamo che rimanga, siamo un bel gruppo. Però non sarà facile, vediamo cosa succederà se qualcuno verrà a bussarci dicendo di essere interessato a lui. Noi vogliamo che rimanga. Più i giorni passano e meglio è, ma non posso dare garanzie", ha detto a un evento a Moena.

AGENTE AGOUMÉ: "NON SO SE RESTA O VA VIA"

In casa Inter si va delineando il futuro di Lucien Agoumé. In giornata c'è stato un summit con l'entoutage del calciatore per trovare la migliore soluzione per lui. "La situazione di Lucien? Tutto ok. Non so se resta all’Inter o va via in prestito - ha detto il suo agente Djibril Niang. Cremonese buona opzione? Non lo so. Meglio Italia o estero? Non lo so".

MAROTTA: "MILENKOVIC PRIMO OBIETTIVO PER LA DIFESA? NE PARLEREMO"

All'uscita dall'Assemblea della Lega di Serie A l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha cercato di dribblare i cronisti presenti che lo incalzavano sui temi caldi di queste giornate. Alla domanda inerente al futuro di Skriniar e alla possibilità di tranquillizzare i tifosi nerazzurri circa la permanenza dello slovacco, Marotta ha replicato con un semplice "ne ho già parlato", frase di difficile interpretazione. Un semplice "ne parleremo" ha chiuso invece il discorso relativo a Milenkovic come primo obiettivo per la difesa. Anche qui da capire se il centrale della Fiorentina possa essere il sostituto a livello numerico di Ranocchia o se invece sia destinato a prendere il posto di Skriniar qualora lo slovacco fosse ancora sul mercato.

HANDANOVIC: "SKRINIAR DEVE RESTARE"

Oltre ai tifosi, in casa Inter si aggiunge anche Handanovic al coro di chi considera Skriniar intoccabile. "Su Milan invece dico che è molto importante, per me fondamentale che rimanga con noi - ha dichiarato il portiere nerazzurro alla Gazzetta dello Sport -. Non possiamo perdere altri pezzi. Io lo vedo ogni giorno tranquillo e sereno ad Appiano"