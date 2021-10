Mercato Inter, l'agente di Bastoni sorride al Newcastle: "Spero mi chiamino"

LA BATTUTA

Tinti ha parlato del difensore nerazzurro: "E' felicissimo all'Inter, ma se dovrà essere sacrificato valuteremo le cose"

L'arrivo della proprietà saudita in Premier League e in particolare al Newcastle rischia di provocare l'ennesimo scossone di mercato, vista la disponibilità economica pressoché infinita da poter spendere. Dal giorno dell'annuncio si sprecano i nomi accostati alla società bianconera del nord dell'Inghilterra, ma c'è anche chi spera in una chiamata: "Mi auguro di ricevere una chiamata dal Newcastle - ha sorriso Tullio Tinti, agente tra gli altri di Bastoni -, ma è felicissimo all'Inter e ha sempre rispettato i contratti".

Quello di Bastoni è uno dei profili, insieme a Barella e Lautaro Martinez, più accattivanti dell'Inter per qualità ed età anagrafica. La società nerazzurra, reduce da un passivo di bilancio record, non sta vivendo momenti facili e potrebbe nel prossimo futuro essere costretta a nuove rinunce: "Se fosse Bastoni da sacrificare prenderemmo in esame le cose - ha commentato Tinti a margine dell'assemblea Assoagenti -, ma abbiamo firmato un contratto poco tempo fa e Alessandro è felicissimo all'Inter, squadra per cui ha sempre tifato da bambino. La proprietà cinese ha dei problemi e deve arrangiarsi in qualche modo per far tornare i conti. Per quanto ci riguarda il problema non esiste. Newcastle? Mi auguro che chiamino" ha concluso sorridendo l'agente.