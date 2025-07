L'Atalanta sonda il mercato a caccia di un esterno sinistro dopo la cessione di Ruggeri all'Atletic Madrid. Al momento in cima ai desideri della Dea ci sarebbe El Hadji Malick Diouf, ma se i nerazzurri non dovessero riuscire ad arrivare al senegalese di proprietà dello Slavia Praga la prima alternativa sarebbe Filip Kostic, esterno classe '92 in uscita dalla Juve.