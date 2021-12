Mercato Inter, Brozovic entro Natale: rinnovo sotto l'albero

Marcelo Brozovic e l'Inter avanti insieme. Questa dopo mesi di tira e molla sembra essere la volontà definitiva di entrambe le parti in causa e per la firma sul rinnovo del contratto del croato siamo ai dettagli e dovrebbe arrivare entro Natale. Un nuovo appuntamento è previsto dopo la trasferta di Madrid in Champions League e Brozovic dovrebbe siglare un nuovo accordo fino al 2026 per una cifra vicina ai 5,5 milioni di euro.