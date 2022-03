Mercato Inter: Bremer è l'obiettivo per la difesa, nerazzurri avanti nelle trattative col Torino

LA PROSPETTIVA

Il difensore brasiliano lascerà il Torino in estate e l'Inter è in vantaggio sulla concorrenza

Gleison Bremer è l'obiettivo numero uno per il mercato estivo dell'Inter e il gol realizzato dal difensore brasiliano nell'ultimo Inter-Torino, costato alla fine due punti ai nerazzurri nella corsa scudetto, non ha cambiato le cose. Già da diverse settimane il profilo del centrale di Juric è nel mirino della dirigenza nerazzurra che nei contatti con la società granata è già in fase avanzata. Un accordo non è trovato, ma la via è indicata. Getty Images

Difensore-goleador, nessuno come lui dal 2019 in Serie A, nelle ultime due stagioni Bremer ha vissuto una crescita esponenziale dal punto di vista delle prestazioni e dell'affidabilità.

Con caratteristiche da difensore moderno, capace di marcare uno contro uno a tutto campo senza lasciar rifiatare l'avversario - come ammirato nel derby contro la Juve su Vlahovic - e coprire in campo aperto, su Bremer l'Inter è in vantaggio, ma non è l'unica squadra interessata.

Il Bayern Monaco - come ha riportato la Bild - ha mandato degli emissari di mercato per visionare il giocatore da vicino nelle ultime settimane, ma a turno anche Roma, Milan, Juventus e altri club europei si sono interessati alla sua situazione con il Torino.

Quella del resto è abbastanza chiara: con il rinnovo firmato a metà febbraio il difensore la sua parte l'ha fatta, mettendo la società granata in una posizione di forza nelle trattative per una cessione in estate che comunque si farà.