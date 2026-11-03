Dalla Turchia: il Fenerbahce ha scelto l'ex Inter Emre Belozoglu per la panchina

03 Nov 2026 - 20:01
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Il Fenerbahçe ha scelto Emre Belözoglu per la guida tecnica della squadra. Dopo le indiscrezioni sui contatti con il portoghese Sergio Conceição e con Vincenzo Montella, il club di Istanbul avrebbe raggiunto un'intesa per il ritorno dell'ex centrocampista dell'Inter. Il Kasimpasa ha dato il via libera alla partenza dell'allenatore, consentendogli di proseguire la trattativa con il Fenerbahçe. Secondo le informazioni diffuse dai media turchi, il passaggio sulla nuova panchina è ormai definito e la firma del contratto è attesa per domani.

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