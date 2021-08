Lukaku, il Chelsea ha fretta di chiudere: lo vuole per la Supercoppa Uefa

INTER

Marotta e Inzaghi hanno espresso dubbi alla proprietà che però ha deciso di incassare subito una cifra importante

Il dado ormai è tratto: Lukaku andrà al Chelsea, l'Inter per il via libera attende la famosa offerta da 130 milioni di euro ma - garantiscono dall'Inghilterra - Abramovich non tarderà a sferrare il definitivo attacco perché vorrebbe regalare a Tuchel l'attaccante entro il weekend in modo da poterlo schierare nella Supercoppa Uefa di mercoledì contro il Villarreal. Il giocatore è stato convinto dal progetto sportivo dei Blues, dalla rivincita da prendersi in Premier League e, ovviamente, dalla sontuosa offerta da 12 milioni di euro più bonus a stagione. Getty Images

Per l'Inter un grande rientro a livello economico ma anche una grande perdita a livello tecnico, cosa che sia Marotta-Ausilio che Inzaghi hanno provato a far capire a Suning. Ma dalla Cina, insoddisfatti per il mancato risparmio che doveva arrivare attraverso la cessione dei famosi esuberi (e che la dirigenza aveva garantito ancora possibile), preferiscono accettare subito la maxi-offerta per sistemare i conti.

Presto per parlare di spaccatura tra dirigenza e proprietà, di sicuro - riporta la Gazzetta dello Sport - è stato fatto notare a Steven Zhang che, tra la quota (6%) da dare al Manchester United che aveva un diritto sulla futura rivendita, e il solito 5% del contributo di solidarietà Fifa, il vantaggio economico secondo Marotta e Ausilio non copriva pienamente la perdita di un punto di riferimento, in campo come nello spogliatoio, come Lukaku.

Il quale, va detto, ha comunque analizzato la situazione e, nonostante i messaggi d'amore verso il Pianeta nerazzurro (l'ultimo dei quali proprio pochi giorni fa), ha scelto di cambiare aria, scottato dagli addii di Conte e Hakimi e dall'apertura di Suning ad una sua vendita quando si sentiva tra gli incedibili.