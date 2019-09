"Lautaro Martinez? Sarebbe bello vederlo al Barcellona con Messi"

IL SOGNO

Ricordate Alberto Yaqué? Forse no, del resto è stato soltanto una meteora in Italia, con due presenze in B alla Reggina nel 1998. L'ex attaccante argentino è diventato decisamente più noto dalle nostre parti come agente di Lautaro Martinez: oggi non lo è più, ma resta suo mentore e suo consigliere, ecco perché le parole rilasciate al programma ‘Seguimos jugando’ spaventano un po' i tifosi dell'Inter: "Sarebbe bello vederlo insieme a Messi al Barcellona" Tripletta di Lautaro e il telecronista impazzisce

"Prima che andasse all'Inter, dissi che non avrebbe pagato più di tanto il periodo di adattamento - ha aggiunto Lautaro -. Riesce a raggiungere ciò che si prefigge. Non è facile entrare a San Siro e giocare come nel cortile di casa. I tre gol in nazionale? È stato molto bello vederlo giocare in quel modo, così sciolto e felice. Lo vedo bene in nazionale da quando gioca nelle giovanili, ha un controllo di palla impressionante e tira ogni volta che può. Per i difensori è difficile marcarlo".