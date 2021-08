Lautaro Martinez, ci prova anche l'Arsenal con 17 milioni a stagione

INTER

L'attaccante è ambito in Premier League, dove c'è anche l'offerta del Tottenham, ma l'agente tranquillizza i tifosi: "Ama l'Inter, non partirà"

Non è ancora finito l'assalto alla cassaforte "Inter" da parte dei club stranieri. I gioielli nerazzurri sono molto ambiti e si fa di tutto per poterseli accaparrare. Dopo le partenze di Hamiki (Psg) e Lukaku (Chelsea), ecco che arriva anche l'ennesima proposta per Lautaro Martinez. L'argentino ha estimatori in Premier League e, dopo gli 80 milioni di euro offerti dal Tottenham, arriva anche la proposta dell'Arsenal, che sarebbe disposta a dare al "Toro" 275mila sterline a settimana. Un'offerta da capogiro che però non fa vacillare l'argentino, parola del suo agente: "Ama l'Inter, non partirà". afp

Se accettasse la Premier, a conti fatti, Lautaro arriverebbe a guadagnare circa 17 milioni di euro a stagione. Una cifra davvero importante per il giocatore e l'Inter, che si è cautelata con l'arrivo di Edin Dzeko, ci starebbe pensando seriamente. Solo poche settimane fa sull'addio di Lukaku la dirigenza nerazzurra si era espressa in modo netto sul "no" così come l'agente del bomber. Ma di fronte a certe cifre tutto vacilla... Romelu insegna.

Certo, l'ennesima partenza di un big in questa estate non sarebbe gradita ai tifosi nerazzurri, che vedrebbero la squadra campione d'Italia cadere sotto i colpi del calciomercato. A tranquillizzarli ci ha pensato però l'agente dell'attaccante argentino, lo spagnolo Alejandro Camano, che ha confermato l'intenzione del Toro di rimanere in nerazzurro ai microfoni di TyC Sports: "Ad oggi non lascia l'Inter, nonostante le offerte dell'Inghilterra – ha dichiarato - È felice lì e ama il club. La prossima settimana ci incontreremo per parlare di rinnovo. La nostra volontà è chiara, ma dipenderà anche da loro".

