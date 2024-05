Inter, ora tocca a Lautaro scegliere (col ricordo di Lukaku e Skriniar)

inter

Le scelte passate non hanno premiato gli ex compagni dell'argentino, che ora si trova più o meno nella stessa situazione: come andrà?

Quanto sono facili le scelte quando toccano agli altri... Nella questione del rinnovo di contratto tra Inter e Lautaro Martinez ci sono aspetti economici, i più importanti, ma non vanno tralasciati quelli personali, qualcuno li chiamerebbe perfino romantici. Perché se al capitano nerazzurro viene chiesto un passo indietro rispetto alla richiesta di 12 milioni di euro (e nelle ultime ore pare ci sia stato), lo si fa in nome della sacralità - siamo pur sempre nel calcio moderno - del bilancio di una squadra ma pure appigliandosi a corsi e ricorsi che suonano come sinistri presagi a tanti tifosi nerazzurri e possono diventare un boomerang per il Toro.

Quelle in gioco oggi saranno pure modalità e tempistiche diverse quelle che hanno fatto da contorno agli addii di Skriniar e Lukaku ma qualche similitudine c'è, ognuna a suo modo. Partiamo dal difensore slovacco, che a settembre 2022 diceva "Una speranza ai tifosi per il rinnovo? I tifosi mi conoscono dopo tutti questi anni. Quindi ovviamente", frase che nel corso delle settimane veniva corroborata da quella di Marotta: "Sono molto ottimista che si possa arrivare alla conclusione positiva della trattativa entro il 13 novembre". Sappiamo tutti com'è andata: a gennaio 2023 arriva il no alla proposta e a luglio il passaggio a parametro zero al PSG, con i tifosi rabbiosi per la fiducia tradita.

La scorsa estate c'era stato pure il tragicomico divorzio da Lukaku. Per mesi club e giocatore avevano lavorato al riscatto definitivo dal Chelsea ma al momento del dunque l'attaccante belga aveva iniziato a glissare fino a non rispondere più al telefono, sperando di finire alla Juventus col risultato poi di trovare casa a Roma. Una mossa inaspettata che aveva causato un pesante cambio delle scelte di mercato di Marotta e Ausilio, bravi poi a destinare le risorse su Pavard chiudendo il buco in attacco con Arnautovic. Anche in questo caso brutto colpo per la tifoseria interista che non a caso ha fischiato sonoramente Big Rom nelle due sfide di quest'anno contro i giallorossi.

Arriviamo a Lautaro, storia di cui va ancora scritto l'epilogo. Il capitano interista (avere la fascia al braccio non può essere un dettaglio in questi casi, anche in un calcio dove la fascia conta sempre meno) ha bene in mente questi due esempi. Perché da un lato né Skriniar - che non è certo diventata una colonna al PSG -, né Lukaku - costretto ancora a trovare una nuova squadra - hanno avuto particolare fortuna altrove. E dall'altro non è un mistero che gran parte della coesione del gruppo della seconda stella sia nata proprio dall'aver chiuso col passato e dal voler dimostrare che l'Inter è un'altra cosa, che gli ex compagni avevano fatto male ad andarsene, e pure lo stesso Lautaro non ha mai nascosto di aver chiuso i ponti con l'ex amico Romelu.

Ma ora proprio lui si trova di fronte a una scelta simile. Mettere l'Inter (che comunque il suo lo sta facendo: gli ha dato la fascia, lo vuole rendere il più pagato della rosa, si è sforzata ad arrivare ai 10 milioni di euro) davanti a tutto facendo seguito coi fatti alla mole di dichiarazioni rilasciate nel corso di queste settimane, oppure scegliere di andare altrove per motivi legittimi ma che, diciamolo, striderebbero un po' con le parole pronunciate dopo lo scudetto. C'è tutto questo nel famoso pallone posto sul dischetto dell'area di rigore e che ora il Toro deve scegliere come tirare.

Il popolo interista attende con fiducia e senza particolare ansia, perché gli esempi Skriniar-Lukaku hanno contribuito a farsi le ossa e perché il lavoro della dirigenza ha dimostrato di saper sopperire agli addii pesanti, ma un filo di amarezza, in caso di addio, sarà inevitabile. Oltre i conti c'è di più, almeno nel cuore dei tifosi.

