Lautaro: il Barcellona ha fretta di chiudere, ma l'Inter non molla

Continua il tira e molla tra Barcellona e Inter per Lautaro Martinez. Se in Spagna sono sicuri che l'argentino approderà in blaugrana, sul fronte italiano cresce più di un dubbio. Di sicuro c'è che si sta trattando sulla base di una parte economica più una tecnica per accontentare la richiesta dei nerazzurri. E in entrambi i casi c'è ancora distanza. Lautaro sempre più verso il Barcellona

Adesso bisogna capire per quanto si potrà proseguire a discutere. Il Barcellona si sarebeb dato un tempo massimo e vorrebbe arrivare a una fumata bianca per metà maggio. Non così facile visto che nel frattempo bisogna anche pensare a come chiudere questa travagliata stagione.

Intanto, il primo tecnico di Lautaro ai tempi del Racing ha sponsorizzato il suo trasferimento nella Liga: “Dovrebbe andare al Barcellona. E’ compatibile con Messi e Suarez”, ha detto Diego Cocca a Sport.

