Il Barcellona non molla Lautaro: si tratta con l'Inter

IL COLPO

Sarà che piace a sua maestà Leo Messi, sarà che è giovane, bravo, di prospettiva e in evidente crescita tecnica, sarà forse anche che in giro per l'Europa non c'è molto di meglio, ma il Barcellona fa tremendamente sul serio per Lautaro Martinez. La notizia è tutto fuorché nuova, il passo in avanti è semmai la disponibilità dell'Inter di sedersi attorno a un tavolo e trattare. Questo, almeno, è quanto scrive lo spagnolo Sport, quotidiano molto vicino ai blaugrana, secondo cui, appunto, Beppe Marotta avrebbe accettato di discutere dell'affare mettendo però alcuni paletti imprescindibili. Uno su tutti: l'inserimento nella trattativa di alcuni giocatori del Barcellona.

Chi? Visto il lungo inseguimento nel mercato invernale non è difficile individuare in Arturo Vidal uno dei papabili. Uno, però, perché la lista dei giocatori graditi all'Inter, spiega Sport, è sufficientemente lunga e potrebbero essere fino a tre i calciatori da mettere sul piatto della trattativa.

Ovviamente siamo alle prime chiacchiere. Il momento, con la crisi del coronavirus appena aperto, non è quello buono per discutere così concretamente del futuro tanto più che su Lautaro ci sono anche Manchester United, City e Chelsea e l'Inter, per la verità, sta parlando con l'argentino di un ritocco di contratto e ingaggio (con tanto di clausola da ridefinire). Ma l'opzione Barcellona, per quanto non vitale, attrae il Toro, che sarebbe felice di giocare con Messi nella Liga oltre che in Nazionale. Quale che sia la fine di questa storia, è evidente in ogni caso che i blaugrana non molleranno facilmente la presa. Lautaro in Spagna è una dolce ossessione, a Marotta e Conte la decisione se continuare a puntare su di lui o trasformare il suo talento in oro.