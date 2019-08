La Fiorentina pensa a Dalbert, l'Inter chiede Biraghi

C'è anche Dalbert tra i giocatori che l'Inter considera in uscita ma sinora le sirene del Lione non sono state sufficientemente forti per intavolare una trattativa. Cosa che invece potrebbe accadere con la Fiorentina, che ha chiesto l'esterno brasiliano ai nerazzurri a cui interessa (già da gennaio) Cristiano Biraghi anche per una questione di lista Uefa visto che è cresciuto nel vivaio interista.

Per ora è solo un'idea, siamo ancora alla fase in cui si ragiona sulla possibile formula dell'affare visto che lo stesso Dalbert non sembra molto convinto di lasciare Milano. La proposta viola e il posto da titolare potrebbero comunque fargli cambiare idea. Uno scambio di prestiti onerosi (a cifre diverse per far quadrare i conti) con diritto di riscatto farebbe contenti sia Montella che Conte.

Biraghi è inoltre nel mirino dell'Atalanta, che cerca un esterno a tutta fascia (e guarda con attenzione anche a Laxalt).