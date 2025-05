L'Inter studia l'operazione Hojlund ma deve fare attenzione a Juve e Napoli

Rasmus Hojlund è uno dei nomi che potrebbe infiammare il prossimo mercato della Serie A. Il perché è presto detto: ha lasciato un bel ricordo nell'unica stagione giocata con la maglia dell'Atalanta (10 gol in 34 presenze), non ha ingranato al Manchester United che quindi potrebbe lasciarlo partire con una formula economicamente vantaggiosa e ha l'età dalla sua - 22 anni - per cancellare in fretta la delusione in Premier League e rilanciarsi in Italia.