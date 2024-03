L'Inter ha deciso: rinnovo a Inzaghi fino al 2027 da firmare entro fine stagione

MANOVRE NERAZZURRE

Il contratto attuale scade nel 2025 e la dirigenza nerazzurra vuole prolungarlo di due anni

Simone Inzaghi va verso il terzo rinnovo della sua, finora, triennale esperienza all'Inter. Questo è il più importante perché arriva nella stagione che porta allo scudetto della seconda stella e perché la società, nell'ultimo anno, ha compreso davvero l'importanza del suo allenatore, mentre solo un anno fa si facevano i nomi dei possibili sostituti, prima che l'approdo alla finale di Champions fermasse qualsiasi illazione su un nuovo tecnico in nerazzurro.

Secondo la Gazzetta dello Sport la dirigenza chiamerà Inzaghi per mettere la firma sul prolungamento del contratto prima della fine della stagione. C'è insomma la volontà di blindarlo prima che qualche sirena europea possa tentarlo (e non sono pochi i club di alto livello del calcio continentale che si affiderebbero volentieri a lui). Il contratto attuale scade nel 2025 e, l'altro motivo che spinge il club verso il rinnovo, è il fatto che è complicato pensare a un allenatore che inizia la stagione in scadenza.

Questa volta l'intenzione è di prolungare di altri due anni, quindi fino al 2027. Altre tre stagioni piene, insomma, che dimostrano quanto il club nerazzurro abbia fiducia nel suo allenatore. Si parla anche di adeguamento economico con la cifra attuale, 5,5 annui, aumentata di circa un milione.