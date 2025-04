L'Inter ha deciso: Inzaghi rinnoverà a fine stagione a prescindere dai risultati

Il rinnovo del contratto con l'Inter di Simone Inzaghi verrà discusso al termine di questa stagione, che terminerà con Mondiale per Club. Come anticipato dal presidente Marotta, sarà una formalità. Nel senso che verrà fatto a prescindere dai risultati che arriveranno o meno da qui a luglio. Secondo quanto riporta 'Repubblica', il prolungamento non va siglato ora, secondo il massimo dirigente nerazzurro, perché parlare di soldi e bonus sarebbe una distrazione, in un periodo in cui si gioca ogni tre giorni. Però non c'è dubbio che si farà.