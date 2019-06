L'Inter beffa il Milan e fa felice Conte: preso Sensi dal Sassuolo

21/06/2019 di SANDRO SABATINI

Era nell’aria da qualche giorno, tutto fatto prima del weekend. Vinta la concorrenza del Milan, l’Inter ha preso Sensi dal Sassuolo. Valutazione sui 35 milioni, che saranno in parte coperti da un giovane nerazzurro che verrà scelto da De Zerbi, in una rosa di tre nomi. Il maggiore indiziato sembra il difensore Gravillon (classe ’98) che ha giocato l’ultima stagione al Pescara. L’affare è stato concluso a Milano, al termine di un incontro che ha visto impegnati Marotta e Ausilio per i nerazzurri, l’amministratore delegato Carnevali e il direttore sportivo Rossi per il Sassuolo, e naturalmente Giuseppe Riso procuratore del giocatore.