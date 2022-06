L'agente di Lautaro: "Nessuna possibilità che vada via dall’Inter"

LE PAROLE

Alejandro Camano a FcInterNews.it: "Sta bene, è felice. Non ci sono ragioni per andare via"

Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha rilasciato un'intervista a FcInterNews.it in cui rassicura i tifosi nerazzurri. “In questo momento stiamo godendo di un anno molto buono per Lauti. Dal punto di vista calcistico, ma anche di quello della vita privata e della stabilità. Stiamo percependo l’affetto delle persone di Milano, anche perché da poco ha dato il via a un progetto con Agustina nella città (il ristorante Coraje, ndr) - ha spiegato il procuratore -. Certo, predomina la sua professione da calciatore, ma a oggi non ho nessuna ragione per pensare ci sia anche solo una possibilità che vada via dall’Inter. Nessuno ci ha detto nulla, la verità è che un giocatore che segna così tanti gol in una lega complicata come quella italiana non passa inosservato, ma restano 4 anni di contratto. Lui sta bene, è felice, si gode la squadra, la società, i compagni. Non ci sono ragioni per andare via. Il calcio professionistico sappiamo com’è, io oggi affermo questo e domani può cambiare tutto".

L'agente del Toro conferma che dal club non è arrivata alcuna richiesta di cessione. “Assolutamente. Quando ci eravamo seduti per discutere il rinnovo del contratto, non era pensando a una prossima vendita. Ma al successivo gol, alla seguente partita, alla Serie A, alla Champions. Non è un contratto pensato per una cessione dell’Inter, ma per essere felici all’Inter”.

L'attaccante è già concentrato sulla prossima stagione per vincere altri trofei. “Lautaro è argentino. Emozionalmente è uno che si vincola al club dove sta. Proviene da una squadra come il Racing, ad alta emozionalità, dove i giocatori si trasformano in tifosi della squadra di cui vestono la maglia. Ha toccato pure in Italia questa fortuna con l’Inter. Lautaro affronta la pressione, mira a grandi obiettivi. Esalta i valori dell’interismo. Non so cosa succederà in futuro perché è il calcio professionistico. Però per Lautaro giocare nell’Inter è qualcosa di splendido, come per molti altri calciatori che vorrebbero arrivare in nerazzurro. Lautaro non pensando a un’ipotetica destinazione futura, ma al prossimo campionato, dove vuole provare a vincere tutto quello che può con l’Inter”.

