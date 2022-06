Mercato Inter: Dumfries per arrivare a Lukaku, si studia l'offerta al Chelsea

MANOVRE NERAZZURRE

I Blues vorrebbero l'esterno olandese, Marotta inizia la trattativa

© Getty Images

IL CHELSEA VUOLE DUMFRIES PER LUKAKU

Lukaku vuole l'Inter e questo non è più un mistero, ma l'affare per tornare a Milano è complicato. Il Chelsea ha aperto alla cessione dell'attaccante belga, ma non ha assolutamente intenzione di svenderlo. Nella trattativa con il Blues, dunque, potrebbe essere inserito Dumfries, l'esterno olandese che in questa stagione è esploso fino ad arrivare a una valutazione di 40 milioni di euro. Giocatore molto gradito ai londinesi e ora Marotta è al lavoro per trovare la strada vincente.