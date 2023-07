Cuadrado all'Inter, oggi l'arrivo a Milano nel tardo pomeriggio

Tutto pronto per l'arrivo di Juan Cuadrado all'Inter: l'esterno ex Juventus arriverà a Milano dalla Colombia nel tardo pomeriggio di oggi, sarà quindi mercoledì la giornata dedicata alle visite mediche, l'ottenimento dell'idoneità sportiva e infine la firma sul contratto annuale da 2,5 milioni di euro netti. Cuadrado nella rosa nerazzurra occuperà il ruolo di alternativa a Denzel Dumfries ma, vista l'esperienza del 35enne e il gradimento di Simone Inzaghi, si candida a mettere nelle gambe molti più minuti rispetto a quelli di Bellanova la scorsa stagione (in totale solo 656' in tutte le competizioni).