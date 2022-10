Inter, Zhang: "Rinnovo Skriniar? Per nulla preoccupato della situazione"

© Getty Images

Il rinnovo di Milan Skriniar tiene banco anche nella conferenza stampa a margine dell'Assemblea dei Soci dell'Inter: "Non mi preoccupa davvero per nulla la sua situazione. Ama i colori nerazzurri, sa esattamente cosa significhi questo club e sono sicuro che troveremo un accordo soddisfacente per entrambe le parti" ha detto il presidente Steven Zhang. Poi, riferendosi allo scorso mercato: "Abbiamo scelto di tenere i giocatori migliori ma questo non significa che le offerte giuste non vadano considerati, non si gestisce così un club. Le offerte vanno valutate".